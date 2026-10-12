Попытки Киева сорвать поставки российского дизеля на мировые рынки могут усилить экономические проблемы Европы, пишет Sabah ВСУ продолжают атаковать российские нефтеналивные терминалы.
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