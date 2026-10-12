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Пронедра

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Попытки Киева сорвать поставки российского дизеля на мировые рынки могут усилить

Попытки Киева сорвать поставки российского дизеля на мировые рынки могут усилить экономические проблемы Европы, пишет Sabah ВСУ продолжают атаковать российские нефтеналивные терминалы.

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