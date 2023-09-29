Войска РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ с помощью ПТРК «Корнет»

Мобильные группы Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении в районе Антоновского моста, используя противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет».
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