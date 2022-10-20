Lam Research потеряет $2,5 млрд из-за антикитайских санкций США — Reuters

Потери американского поставщика оборудования для производства полупроводниковой продукции Lam Research достигнут в 2023 году $2–2,5 млрд из-за антикитайских санкций США, следует из заявления руководства компании, 19 октября сообщает Reuters.
Потери американского поставщика оборудования для производства полупроводниковой продукции Lam Research достигнут в 2023 году $2–2,5 млрд из-за антикитайских санкций США, следует из заявления руководства компании, 19 октября сообщает Reuters.
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