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Калужские новости

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В Калужской области уменьшилось количество зафиксированных нарушений ПДД

В Калужской области уменьшилось количество зафиксированных нарушений ПДД

В период с 7 по 13 июня на дорогах Калужской области было зафиксировано 57 700 нарушений ПДД. Данные предоставил региональный Центр безопасности дорожного движенияВ период с 7 по 13 июня на дорогах Калужской области было зафиксировано 57 700 нарушений ПДД.

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