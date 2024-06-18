В Калужской области уменьшилось количество зафиксированных нарушений ПДД

В период с 7 по 13 июня на дорогах Калужской области было зафиксировано 57 700 нарушений ПДД. Данные предоставил региональный Центр безопасности дорожного движенияВ период с 7 по 13 июня на дорогах Калужской области было зафиксировано 57 700 нарушений ПДД.