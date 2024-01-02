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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев об игре Ковальчука: «Это ответ на искусственные восторги об уровне КХЛ. Мало кто это понимает. Когда вернемся на международную арену, сразу почувствуем отставание»

40-летний нападающий «Спартака» забил два гола в двух матчах Фонбет чемпионата КХЛ. «Есть какие-то просветы, проскакивает интересная молодежь, пробиваются центры роста.

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