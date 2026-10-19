Магазин в ТРК «СпешиLove» открылся в 2015 году, тогда сеть говорила о новых гипермаркетах в городе, но других так и не появилось.
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