“Armed and in uniform, federal agents from the Department of Homeland Security have been knocking on doors in several states to ask residents about their immigration status — and to inquire if they have registered to vote or cast votes in past elections,” CBS News reports.
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