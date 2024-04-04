Очень злая реплика о дегенератах

E

Ed

Неужели пришло время здравого смысла и не понтового поведения? Очень на это хочется надеяться - что бы статья перечислила не только желаемое, но и уже запланированное к выполнению. Но задача очень даже достойная :- "наступает время ледорубов, автомобильных аварий, скоропостижных сердечных приступов, коробок с конфетами"