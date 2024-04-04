Новость: «российские силовики обнаружили в партии икон и церковной утвари 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части РПГ-7.
Очень злая реплика о дегенератах
Комментарии
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Eduard
Жаль под ними они не взорвались,
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19 час.
ИП
Игорь Петров
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16 час.
E
Ed
Неужели пришло время здравого смысла и не понтового поведения? Очень на это хочется надеяться - что бы статья перечислила не только желаемое, но и уже запланированное к выполнению. Но задача очень даже достойная :- "наступает время ледорубов, автомобильных аварий, скоропостижных сердечных приступов, коробок с конфетами"
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14 час.
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