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  • чвсатпкьл
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Новый глава Евросовета Кошта: КНДР и Иран меняют позицию Трампа по Украине

Новый глава Евросовета Кошта: КНДР и Иран меняют позицию Трампа по Украине

Новый глава Евросовета Антониу Кошта в интервью Financial Times (FT) заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.

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