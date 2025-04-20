"Орешник" для точек входа на Украину: Карту ударов нарисовал эксперт

Военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный заявил, что для эффективного перекрытия поставок западного вооружения российским войскам следует сосредоточиться на уничтожении приграничных транспортных узлов.
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