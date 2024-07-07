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Царьград

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На Петербург обрушится циклон "Делия": что ждать от погода жителям Северной столицы

На Петербург обрушится циклон "Делия": что ждать от погода жителям Северной столицы

Санкт-Петербург готовится к приходу циклона "Делия", который принесет в город резкое изменение погодных условий.

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