Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили САУ Krab на купянском направлении

Огневые позиции обнаружили при помощи дрона Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» ликвидировали польскую САУ Krab на купянском участке фронта, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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