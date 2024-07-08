В Краснодарском крае состоялось спортивное мероприятие среди полицейских семей

Сегодня в День семьи, любви и верности сотрудники краевого главка провели спортивное праздничное мероприятие среди 22 семейных команд территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края.
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