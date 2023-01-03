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Мишустин отметил поступательное развитие отношений РФ и Туркмении в 2022 году

Мишустин отметил поступательное развитие отношений РФ и Туркмении в 2022 году

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в поздравительном послании президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову по случаю Нового года, отметил, что прошедший год отмечен поступательным развитием отношений России и Туркмении.

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