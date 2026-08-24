Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС и анонсировала референдум

Власти Венгрии выступили против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Глава венгерского МИД Анита Орбан в интервью телекомпании ATV заявила, что республика должна добиваться вступления в объединение на общих условиях.
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