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Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС и анонсировала референдум

Венгрия выступила против ускоренного вступления Украины в ЕС и анонсировала референдум

Власти Венгрии выступили против ускоренного приема Украины в Евросоюз. Глава венгерского МИД Анита Орбан в интервью телекомпании ATV заявила, что республика должна добиваться вступления в объединение на общих условиях.

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