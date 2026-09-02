Тысячи дронов – только начало: чем Киев может ударить по энергосистеме России этой зимой

Зимний период традиционно рассматривается обеими сторонами конфликта на Украине как окно максимальной уязвимости энергосистем, когда вывод из строя ключевых узлов генерации и распределения способен вызвать цепную реакцию в промышленности и социальном секторе.
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