«МЮ» провел собеседование с тен Хагом. Клуб доволен его английским

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с назначением Эрика тен Хага на пост главного тренера. На этой неделе нидерландец, возглавляющий «Аякс», прошел собеседование в «МЮ».

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