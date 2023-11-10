16 везунчиков, которых будто сам ангел поцеловал в макушку

Некоторые люди рыскают по комиссионкам, барахолкам, только ничего стоящего там не находят. Но есть особая категория счастливчиков, которые отхватывают себе брендовые наряды, классные вещи для дома и другие полезные штуки.
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