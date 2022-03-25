Телеканал "КРЫМ 24"

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В пункты временного размещения Керчи прибыли 19 жителей Украины

В пункты временного размещения Керчи прибыли 19 жителей Украины

Первые 19 жителей Украины прибыли в пункты временного размещения Керчи. В течении суток в городе примут ещё порядка 170 человек, сообщил «Крым 24» глава администрации города Святослав Брусаков.

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