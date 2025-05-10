В ГД предложили ввести налоговый вычет за обучение детей в спортшколах

Члены Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой о предоставлении налогового вычета в размере 60 тысяч рублей для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах, передает РИА Новости.
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