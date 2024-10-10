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Сергей Козин: «Из 12 потерь мы 10 отдали просто в руки сопернику и пропустили очки в свое кольцо»

«Пари НН» уступил в гостевой встрече в Санкт-Петербурге со счетом 78:81. «Поздравляю «Зенит» с победой! Они сегодня выглядели лучше нас и забили свои броски.

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