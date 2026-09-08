Финляндия достроила забор в 200 км на границе с Россией

Власти Финляндия завершили возведение заграждения протяженностью 200 километров на границе с Россией, начатое в 2023 году.
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