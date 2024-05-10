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За воровство ответят: коллективному Западу вовек не расплатиться

За воровство ответят: коллективному Западу вовек не расплатиться

Анатолий Вассерман – о попытках Запада присвоить российские деньги. Фото: © Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox В нынешней мировой финансовой системе платеж в любой валюте отражается на счету одного из банков страны, эту валюту создающей.

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