За воровство ответят: коллективному Западу вовек не расплатиться

Анатолий Вассерман – о попытках Запада присвоить российские деньги. Фото: © Global Look Press/CHROMORANGE / Bilderbox В нынешней мировой финансовой системе платеж в любой валюте отражается на счету одного из банков страны, эту валюту создающей.
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