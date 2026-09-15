Каллас сразила неожиданным признанием о звонке Путина. Получилось до боли смешно

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с неожиданным признанием о звонке Путина. Она заявила, что если бы вдруг президент России набрал бы её номер, она бы не отказалась от разговора.
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