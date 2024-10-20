Исекай, но в sci-fi — анонс и дебютный трейлер аниме «Я злой лорд межгалактическ...

Исекай, но в sci-fi — анонс и дебютный трейлер аниме «Я злой лорд межгалактической империи!»Quad («Наш протокол дождя», «Стать любимой собачкой») анонсировала аниме «Я злой лорд межгалактической империи!» (Ore wa Seikan Kokka no Akutoku Ryoushu!) и показала первый трейлер.
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