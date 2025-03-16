Паштеты получаются вкуснее любой колбасы: показываем 3 рецепта

Теперь паштеты и намазки из магазина – это в прошлом! Зачем покупать готовые, если дома по новым рецептам получается гораздо вкуснее и полезнее? Готовится все быстро, а результат радует: намазали на хлеб – и наслаждайтесь! Ниже представлены три разных рецепта паштетов, которые легко приготовить и которые непременно превзойдут любые магазинные варианты.