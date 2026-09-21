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Более 100 тысяч работников немецкого автопрома выходят на общенациональный проте

Более 100 тысяч работников немецкого автопрома выходят на общенациональный проте

Более 100 тыс. работников немецкого автопрома выходят на акции против увольнений и увеличения рабочей недели.

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