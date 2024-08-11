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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Анастасия Волочкова в ужасе от цен Большого театра

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что такие деньги можно на Мальдивы слетать. Цены на билеты на популярные постановки Большого театра значительно возросли, что вызвало недовольство не только зрителей, но и известной балерины Анастасии Волочковой.

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