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Царьград

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В Тюмени уровень воды в Туре упал ниже трёх метров 22 сентября

В Тюмени уровень воды в Туре упал ниже трёх метров 22 сентября

Уровень воды в реке Туре в Тюмени 22 сентября составил 282 см, снизившись на шесть метров за полтора месяца.

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