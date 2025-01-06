Глава следкома Бастрыкин взял под контроль расследование ДТП в Карелии

Председатель Следственного комитета России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела Глава следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Карелии, в результате которого пострадали пассажиры автобуса.
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