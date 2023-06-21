Обвиняемого в коррупции депутата новосибирского Заксобрания Владимира Лаптева отпустили из СИЗО

Под стражей депутат находился с сентября 2022 года. Теперь он будет под домашним арестом.В Новосибирске суд Дзержинского района изменил меру пресечения экс-сенатору и депутату Заксобрания Владимиру Лаптеву с содержания в СИЗО на домашний арест.