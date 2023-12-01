ВКС России начнут массовое обучение летчиков применению "умных бомб" в СВО

Воздушно-космические силы (ВКС) России начнут массовое обучение летчиков применению "умных бомб" - боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) в зоне специальной военной операции.
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