Названы шесть интересных этнопарков России

Этнопарки — это музеи под открытым небом, где посетители узнают о традициях и быте разных народов. Эксперты сервиса путешествий tutu 3 марта рассказали «Известиям» о шести этнопарках в разных регионах России, куда стоит отправиться на выходные с семьей или друзьями.
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