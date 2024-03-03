Названы шесть интересных этнопарков России

Этнопарки — это музеи под открытым небом, где посетители узнают о традициях и быте разных народов. Эксперты сервиса путешествий tutu 3 марта рассказали «Известиям» о шести этнопарках в разных регионах России, куда стоит отправиться на выходные с семьей или друзьями.