Futures Rise After Blowout ASML Earnings Boost Tech Sentiment Futures are higher led by technology stocks, after solid earnings from ASML offered fresh evidence of the relentless demand for chips enabling the global AI buildout and boosted sentiment across the AI Infra trade.
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