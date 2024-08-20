Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Это не тот ли пётр павел, что вчера кобыле вставил?Президент Чехии п...
  • Александр Пятнистый
    Ваши слова, да богу в уши!Президент Чехии п...
  • Валентин Щербаков
    Жаль, что этого подонка и нациста павла до сих пор не грохнули, всё равно сдохнет не своей смертью.....Президент Чехии п...

Трамп заявил, что при победе возьмет к себе на работу Кеннеди-младшего

Трамп заявил, что при победе возьмет к себе на работу Кеннеди-младшего

Бывший президент США Дональд Трамп, который является кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах в ноябре, выразил готовность рассмотреть кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего для своей администрации, если тот решит выйти из гонки и поддержать его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх