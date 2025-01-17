В конгресс внесли закон, разрешающий Трампу переговоры о покупке Гренландии

Республиканцы в конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
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