Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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  • Eduard
    Там сотни судов плавает,у асех якоря,причем они поднятые.Кому врете шведы? Совсем совестт пропили.Повреждён ещё оди...
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    Демократия-власть народа,если у власти такой народ,что с нацией тогда?Повреждён ещё оди...
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В конгресс внесли закон, разрешающий Трампу переговоры о покупке Гренландии

В конгресс внесли закон, разрешающий Трампу переговоры о покупке Гренландии

Республиканцы в конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту США Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

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