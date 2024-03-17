Дандыкин: ВС РФ припасли для ВСУ бомбу мощностью в 44 тонны тротила

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска до сих пор не использовали в зоне спецоперации на Украине свой самый мощный неядерный заряд — ОДАБ-9000 (объемно-детонирующая авиационная бомба).
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