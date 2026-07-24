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Wildberries: при атаке БПЛА на Ленобласть пострадавших на складах нет

Wildberries: при атаке БПЛА на Ленобласть пострадавших на складах нет

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщила, что в результате ночной атаки украинских беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область никто из людей на объектах компании не пострадал.

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