Что должен знать каждый русский?

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Комментарии
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Sergiy Che
Больше чем у тебя в твоём фашистском бандеристане, где одно право холуя - помереть в ВСУ за хузяев...))
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5 час.
Юлия Кахичко
А ты из какого аула вылез? Твоя то фамилия истинно русская что ли?
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5 час.
Сергей Лепехов
Чушь собачья от очередного монархиста-булкохруста.
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1 час.

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