И ещё полезное от Е. Холмогорова.Традиционный двенадцатииюньский пост:ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ1. Наша родина - Россия.
Что должен знать каждый русский?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Больше чем у тебя в твоём фашистском бандеристане, где одно право холуя - помереть в ВСУ за хузяев...))
Ответить
5 час.
Юлия Кахичко
А ты из какого аула вылез? Твоя то фамилия истинно русская что ли?
Ответить
5 час.
Сергей Лепехов
Чушь собачья от очередного монархиста-булкохруста.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии