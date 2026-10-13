Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Двадцать лет беспредела, крышевания, сомнительного бизнеса на здоровье доверчивых граждан и вольготной жизни в Подмосковье подошли к концу.
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Очень наши Законы и чиновники добрые по отношению к ворам, бандитам, нарушителям покоя и благополучия жителей РФ гражданам.
Да здравствует российский суд- самый гуманный суд в мире ! за 20 лет беспредела - просто департация... и более НИЧЕГО... "Товарищ" Керимов насобирал деньжат на заказных убияствах, незаконной миграции, торговле фальсифицированным алкоголем,от которого возможно пострадало немало людей..А в результате - у него просто закончилась "командировка " в РФ и он спокойно с баблом уезжает на Родину.. ))
Преступник должен сидеть в тюрьме, а депортация сейчас только всех членов его семьи, а самого приступника уже после отсидки. Так что статья не о чем. Только бла, бла, бла...
Странно. Махровый преступник заработал только на депортацию! (((
А посидеть на последок перед депортацией!