Театр абсурда
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Театр абсурда

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Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Азербайджанский авторитет, который 20 лет «беспределил» в РФ, наконец-то, депортирован

Двадцать лет беспредела, крышевания, сомнительного бизнеса на здоровье доверчивых граждан и вольготной жизни в Подмосковье подошли к концу.

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Павел Б

Да здравствует российский суд- самый гуманный суд в мире ! за 20 лет беспредела - просто департация... и более НИЧЕГО... "Товарищ" Керимов насобирал деньжат на заказных убияствах, незаконной миграции, торговле фальсифицированным алкоголем,от которого возможно пострадало немало людей..А в результате - у него просто закончилась "командировка " в РФ и он спокойно с баблом уезжает на Родину.. ))