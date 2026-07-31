Отчетность «Норникеля» по МСФО за I полугодие 2026 года: операционные результаты и МСФО

Горно-металлургическая компания «Норникель», являющаяся крупнейшим в мире производителем высокосортного никеля и палладия, 31 июля 2026 года подводит итоги работы за первое полугодие 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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