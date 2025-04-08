Последствия решений Трампа – как экономические реформы могут повлиять на Россию Евгения КомароваОценивая, как экономические реформы Дональда Трампа могут повлиять на Россию, экономист Василий Колташов указал на перспективы для Москвы.
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