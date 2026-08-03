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Огромный варан застрял в оконной решетке жилого дома в Бангкоке

Огромный варан застрял в оконной решетке жилого дома в Бангкоке

Жители Бангкока заметили огромного варана, который застрял в оконной решетке жилого дома. Рептилия не смогла выбраться самостоятельно, поэтому на место вызвали специалистов, которые помогли освободить необычного «альпиниста».

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