Почему приостановка разведданных не останавливает военные действия в Украине? Может ли Верховная Рада Украины реально взять власть без внешнего управления? Каковы риски появления вооружённых людей с боевым опытом при смене власти? И может ли парламентско-президентская модель стать выходом из украинского кризиса? Социолог Евгений Копатько в эфире ответил на вопросы зрителей и политолога Александра … Читать далее: https://govorit.
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