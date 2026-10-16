Почему приостановка разведданных не останавливает военные действия в Украине? Может ли Верховная Рада Украины реально взять власть без внешнего управления? Каковы риски появления вооружённых людей с боевым опытом при смене власти? И может ли парламентско-президентская модель стать выходом из украинского кризиса? Социолог Евгений Копатько в эфире ответил на вопросы зрителей и политолога Александра … Читать далее: https://govorit.