Результаты опроса Noi.md: Какая церковь, на ваш взгляд, должна существовать в Молдове?

Редакция Noi.md предложила читателям принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Заявление депутата PAS Василий Шоймару о возможном запрете Молдавской православной церкви (относящейся к РПЦ) вызвало большой резонанс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии