  Когда Владимир Путин будет готов убрать либералов из власти?

Что делать, если в элите страны есть две группы, которые занимают совершенно противоположные позиции в вопросах развития страны?Реалии нашей с вами жизни требуют рассмотреть крайне важный вопрос: а что делать, если в элите страны есть две группы, которые занимают совершенно противоположные позиции в вопросах развития страны? Как вообще в такой ситуации между ними выстраивается система взаимоотношений и, как каждая из сторон решает свои вопросы? Напомню, что в нашей стране такая ситуация сложилась в результате достаточно сложного процесса.