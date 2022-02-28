Позитив для оптимистов

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  • Элина Морозова
    А потом рабовладельческий)))Хрущев в кругу семьи
  • Владимир Eвтушенко
    Да, прав  был Сталин, уничтожая  такую нацистскую мразь, как ты.Хрущев в кругу семьи
  • Майя Maja
    ФеодальныйХрущев в кругу семьи

  Когда Владимир Путин будет готов убрать либералов из власти?

  Когда Владимир Путин будет готов убрать либералов из власти?

Что делать, если в элите страны есть две группы, которые занимают совершенно противоположные позиции в вопросах развития страны?Реалии нашей с вами жизни требуют рассмотреть крайне важный вопрос: а что делать, если в элите страны есть две группы, которые занимают совершенно противоположные позиции в вопросах развития страны? Как вообще в такой ситуации между ними  выстраивается система взаимоотношений и, как каждая из сторон решает свои вопросы? Напомню, что в нашей стране такая ситуация сложилась в результате достаточно сложного процесса.

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