Производственный сектор является основой экономики Индонезии — министр

Производственный сектор остаётся основой национальной экономики и крупнейшим источником валового внутреннего продукта (ВВП) Индонезии, 5 февраля приводит слова Министра промышленности Агуса Гумиванга Картасасмиты агентство ANTARA.
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