В университетах страны вырастет ценник на обучение в 2024 году

Российские университеты уведомили россиян о грядущем росте цен на образование. Как сообщает «Известия», новый учебный год может ударить по карманам родителей и будущих студентов, которые собираются самостоятельно оплачивать собственное образование.
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