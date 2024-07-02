Самое сексуальное авто в мире — уникальный Rolls Royce Phantom

Выпущенный в 1934 году автомобиль Роллс-Ройс Фантом, а точнее, дизайнерская модификация с полным названием Rolls Royce Phantom I Jonckheere Coupe, в свое время был признан самым сексуальным транспортным средством.
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