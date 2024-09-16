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В России появятся роботы-юристы. Уже через два года

В России появятся роботы-юристы. Уже через два года

Российские эксперты прогнозируют скорое появление ИИ в отечественной юридической практике\u000D\u000AРоссийские эксперты прогнозируют, что искусственный интеллект (ИИ) вскоре станет неотъемлемой частью юридической практики.

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