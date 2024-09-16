В России появятся роботы-юристы. Уже через два года

Российские эксперты прогнозируют скорое появление ИИ в отечественной юридической практике\u000D\u000AРоссийские эксперты прогнозируют, что искусственный интеллект (ИИ) вскоре станет неотъемлемой частью юридической практики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии